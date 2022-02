Il centrocampista del Milan Frank Kessie era stato spesso accostato alla Juventus per il mercato estivo. Il centrocampista ivoriano con il contratto in scadenza in estate si libererà a zero. Come riporta Sport il Milan sarebbe stato avvisato della volontà del giocatore di non rinnovare e di una trattativa già avviata con il Barcellona, con i catalani che offrirebbero al giocatore 6.5 milioni a stagione.