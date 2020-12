Come per altri talenti della sua età, il futuro di Dominik Szoboszlai è destinato ad essere in un top club. La Juventus lo annotò tempo fa, in particolar modo Paratici sul suo famoso pizzino, ma non fu l’unico. Come riporta Calciomercato.com, sulle tracce del gioiellino del Salisburgo ci sono Milan, Arsenal, Tottenham e Atletico Madrid, anche se attualmente la squadra in pole sarebbe il Lipsia, club che fa parte della galassia Red Bull proprio come il Salisburgo.