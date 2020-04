Thomas Meunier non ha certezze su dove giocherà la prossima stagione, ma la Juventus sembra allontanarsi, sebbene il suo nome sia da tempo nella lista dei desideri di Fabio Paratici. Il suo futuro non è stato ancora scritto, ma una cosa pare ormai certa: non rinnoverà il suo contratto. Intanto secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, l'esterno del PSG Thomas Meunier è destinato ad approdare in Bundesliga, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in pole per ingaggiarlo. Un obiettivo di mercato per la Juve, che si allontana.