La Juve continua a pensare al mercato per la prossima stagione. Tra i ruoli che verranno modificati figura la difesa, con le corsie laterali che sicuramente subiranno cambiamenti. Tra i profili seguiti dal CFO bianconero Fabio Paratici c'è Thomas Meunier, laterale destro del PSG. Secondo quanto riferito dall'Equipe, sempre ben informata sulle faccende in casa parigina, sul giocatore sarebbe forte il pressing di diverse squadre di Premier League: si tratta di Chelsea, Manchester United e Tottenham. Meunier, che va in scadenza tra pochi mesi, piace anche al Borussia Dortmund.