Nel corso dell'assemblea dei soci il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha mandato messaggi alla Juventus, parlando del futuro di Sergio Ramos, in scadenza di contratto a fine stagione, e di quello di Zizou Zidane, due nomi accostati ai bianconeri per la difesa e per la panchina in caso di addio con Pirlo: "Siamo orgogliosi dei nostri giocatori e dell'allenatore, che ha 11 titoli con il Real Madrid. Ci fidiamo di questa squadra guidata da capitan Ramos, inserito per l'undicesima volta nella squadra migliore del mondo".