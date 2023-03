Resta in bilico il futuro di Weston. Il Leeds ha un'opzione per il riscatto fissata a 34,5 milioni di euro, più 4,5 di bonus. Come riporta il Corriere dello Sport, l'acquisto del centrocampista é legato alla salvezza del club inglese, inoltre l'esonero di Marsch potrebbe ulteriormente complicare le cose.