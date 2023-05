. 18 presenze, zero gol e un solo assist, questo il bottino di Westoncol Leeds per un'avventura che non sta decisamente andando come il centrocampista statunitense, il club inglese e anche la Juventus speravano. L'accordo trovato a gennaio raccontava di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro, con bonus che potrebbero portareUn colpo che potrebbe far mettere a bilancio una plusvalenza importante e dare soldi freschi per il mercato. Ma c'è un problema... il riscatto è più che in bilico.- Il Leeds, infatti, si trova al penultimo posto in classifica a una giornata dal termine e in questo caso verrebbe retrocesso in Championship. La gara con il Tottenham può sancire l'addio alla Premier del club e a quel punto la Juventus si troverebbe a dover riaccogliere l'americano, rinunciando all'incasso... pesante.