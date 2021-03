Trenta milioni di euro. Sembra essere il prezzo giusto per Kylian Mbappé, attaccante del Psg. Che corre in campo ma corre pure verso il rinnovo con la squadra francese. Come racconta Rai Sport, sarebbe la "proposta che potrebbe convincere il giocatore a rinnovare per quanto abbia più volte ribadito come ci siano altri fattori che condizioneranno la sua decisione". Ovviamente, nessuna possibilità di replica per i bianconeri. Che guardano allontanarsi anche Erling Haaland. Per ABC, il Real avrebbe messo gli occhi sul norvegese. E Haaland ha deciso di andare via, di farlo subito e di voler giocare nel Santiago Bernabeu. Magari pieno. Staremo a vedere...