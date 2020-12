Nonostante i rapporti con il Lione siano ottimi da tempo, la strada per arrivare ad Houssem Aouar si potrebbe complicare per la Juventus a causa della concorrenza sempre più folta. Come riporta Paris Fans, si sarebbe tornare a far sentire anche il Paris Saint-Germain, dove Mbappé rappresenterebbe lo sponsor numero uno per il talento franco-algerino. Sarebbe un suo desiderio, come della Juve, che in estate ci ha provato seriamente per Aouar, ritirando però l’offensiva dopo essere venuta a conoscenza delle alte richieste del presidente Jean-Michel Aulas.