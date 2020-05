1









Arkadiusz Milik resta nel mirino della Juventus per rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli valuta il centravanti 40-50 milioni. Alla Continassa ragionano su uno scambio: da Rugani a Luca Pellegrini, passando per Romero o Cuadrado. Oltre a Milik gli altri obiettivi finiti nel mirino di Paratici sono Werner, Raul Jimenez e Icardi per cui l'Inter ha ricevuto un'offerta da 50 milioni più 10 di bonus da parte del PSG.