Come riportato da Tuttosport, la Juve pensa a uno scambio per arrivare a Calhanoglu. Scrive il quotidiano: "In Turchia danno la Juventus in vantaggio per giugno, però tengono aperta una piccola possibilità anche per l’inverno. Ovviamente attraverso un’operazione creativa, meglio se uno scambio. Nel caso dei bianconeri, potrebbe essere Federico Bernardeschi, coetaneo del turco, l’indiziato a compiere il percorso inverso andando a sostituire Calhanoglu nella squadra di Zlatan Ibrahimovic. Discorsi futuri. Al momento la Juventus è concentrata per giugno".