Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sarebbe piombato il Borussia Dortmund. In tutto, 45 milioni offerti al Sassuolo: il primo rappresenterebbe il post Haaland, destinato ad andare via a giugno. Scamacca, però, avrebbe deciso di restare in Italia per raggiungere Simone Inzaghi all'Inter.



CARNEVALI - L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, al termine dell'assemblea della Lega Serie A ha spiegato che "manca ancora qualche giorno alla fine del mercato, vediamo... Sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenere Scamacca e Frattesi ancora e poi se ne riparlerà più avanti. Richieste dall’Italia per Scamacca? Sì, ma poche. Per fortuna c’è anche il mercato estero...".



STOP JUVE, VIA LIBERA INTER - La Juventus, in questa situazione, si sarebbe chiamata fuori con il blitz che ha portato all'acquisto di Vlahovic. L’Inter, invece, non può muoversi adesso perché ha già speso per Gosens e ha di fatto chiuso per Caicedo: non ci saranno sorprese last minute. Ma i neroazzurri sono sereni perché la volontà di Scamacca è quella di sposare il loro progetto.