L'allenatore è cambiato, ora deve cambiare anche la squadra. Nel senso che la Juve ha estrema necessità di rinnovare la squadra e prima di tutto bisognerà partire dalle cessioni. La Juve deve sfoltire il monte ingaggi e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il primo a saltare dovrebbe essere Blaise Matuidi, ad un passo dall'Inter...Miami di Beckham. L'accordo è vicino e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.



GLI ALTRI OVER 30 - Snellire il monte ingaggi e svecchiare la rosa, dunque. "​Higuain e Khedira sono gli altri nomi di attualità - scrive la rosea -. Il Pipita è disposto a lasciare la Juve, risolvendo il contratto in cambio di una parte dell’ingaggio che la Juve deve pagargli per il 2020-21, l’ultimo anno prima della scadenza. In comune con Matuidi, oltre all’addio con 12 mesi di anticipo, potrebbe avere la destinazione: la Mls, non certa ma per lui sicuramente possibile. La situazione per Khedira è più complicata: Sami in un recente post Instagram ha guardato alla prossima stagione ed è chiaro, la immagina in bianconero. La Juve chiuderebbe qui il rapporto con Sami ma non sembra semplice trovare un accordo. UNDER 30 - Anche gli Under 30 sul mercato: "​il rinnovamento - conclude il quotidiano - potrebbe coinvolgere anche Rugani, De Sciglio, Bernardeschi e Douglas Costa. Forse anche Ramsey, appena arrivato ma molto limitato da problemi fisici. Hanno stipendi importanti, indicativamente da 3 a 6,5 milioni, e vengono da una stagione complicata. De Sciglio è stato il più vicino a partire ma è quella di Douglas Costa la situazione più complicata: guadagna tanto e ha dimostrato di non essere più affidabile fisicamente".