Lothar Matthaeus, leggenda del calcio tedesco ed ex Inter, ha detto la sua a Sky Deutschland sul futuro di Erling Haaland: "Il Borussia è tra le prime dieci squadre in Europa, ma ce ne sono 5-6 migliori ed è lì che prima o poi andrà. Penso ai grandi club, non al Bayern Monaco che ha Lewandowski per ancora un paio di anni e Haaland lascerà prima il Dortmund. Ci sono il Barcellona, il Real Madrid, le due squadre di Manchester oppure il Liverpool con Klopp che cerca il successore di Firmino". Manca nella lista la Juventus, che fu a un passo da lui prima del suo passaggio dal Salisburgo ai gialloneri.