Matheus Pereira, talento della Juventus Under 23 può finire in Liga. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il talento del brasiliano piace al Leganes. Nella scorsa stagione Pereira ha giocato 22 partite con la formazione Under 23 segnando cinque gol e mettendo la firma su 3 assist. Max Allegri gli ha anche dato la possibilità di esordire in Serie A dove ha giocato tre partite al termine della passata stagione.