In casa Juve continua la caccia ai migliori talenti sul mercato, nel tentativo di consegnare a Max Allegri dei rinforzi di qualità per aumentare il livello della rosa. Oltre al centrocampo, ci sono anche altri reparti da migliorare e sugli esterni potrebbe esserci bisogno di mettere mano. Su questo fronte, uno che sembra non essere uscito del tutto dall'orbita Juve è l'ex ala dello United Anthony Martial, ora in prestito al Siviglia dove però non sta vivendo un momento idilliaco. Il francese è stato infatti fischiato dai tifosi andalusi nell'ultima uscita di campionato e questo potrebbe rimettere in forte discussione il suo destino. La Juve resta vigile e osserva con attenzione la situazione.