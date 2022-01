1









La Juventus ha ritrovato il gol co facilità contro la Sampdoria, in Coppa Italia: 4-1, una prova maiuscola ma pur sempre con un avversario in difficoltà, guidato dall'allenatore della Primavera in attesa di Marco Giampaolo, il sostituto dell'esonerato D'Aversa. Vincere aiuta a vincere e a rasserenare l'ambiente, ma la dirigenza a questo punto ha intenzione di investire nel mercato di gennaio, dando ad Allegri almeno un'alternativa in attacco?



ARRIVABENE - Come sottolineato da Calciomercato.com, l'ad Maurizio Arrivabene ha spento sul nascere ogni potenziale trattativa in entrata per gennai, a meno che non si tratti di giocatori in prestito senza obbligo di riscatto. Nei fatti però la Juve sta lavorando continuamente sul mercato, soprattutto in attacco. I NOMI PER L'ATTACCO - La Juve attende segnali dal Psg per Mauro Icardi, ma valuta anche l'ipotesi Pierre-Emerick Aubameyang con l'Arsenal (che nel frattempo insiste per Arthur), aspettando sviluppi sul fronte Azmoun e Maxi Gomez. E poi c'è Anthony Martial, per il quale si stanno intensificando i contatti negli ultimi giorni.



MARTIAL - Al momento la situazione è questa. Il giocatore vuole andare via per giocare, ma da qui a fine anno dovrà ricevere 7,5 milioni di euro di stipendio. A questa cifra, la Juventus dovrebbe aggiungere un conguaglio per il prestito oneroso da circa 5 milioni di euro in attesa di discutere eventuali condizioni per il riscatto. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2024 e quindi lo United potrebbe accettare di non inserire l'obbligo di riscatto, ma solamente il diritto. Richieste comunque considerate ancora eccessive dal club bianconero.