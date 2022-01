Al di là di alcune frasi di circostanza, sul reparto offensivo interista, le parole di Marotta a Dazn non sembrano chiudere le porte ad un possibile affondo nerazzurro per Dybala, anzi:



"Se ero io l'amico che cercava in tribuna? No di sicuro, io ero a casa. Quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina allo svincolo è normale che venga accostato a grandi club. Noi abbiamo un reparto offensivo di grande qualità e direi che siamo a posto. Un’aspirazione di ogni club, la nostra struttura sta attenta a monitorare le occasioni di mercato. Dobbiamo tentare di alzare l’asticella, ma nel reparto siamo a posto ed è giusto portare rispetto ai nostri attaccanti"