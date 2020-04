Secondo quanto riferito da calciomercato.com la Juve dovrà stare attenta all'Inter nel prossimo mercato estivo. I nerazzurri, capeggiati dall'ad Beppe Marotta, ex bianconero, vorrebbero infatti vendicarsi dello sgarbo dello scorso gennaio, quando la Juve di Fabio Paratici all'ultimo gli ha soffiato Dejan Kulusevski, stellina del Parma che tanto piaceva anche all'Inter. Per l'estate l'oggetto del contendere tra i nerazzurri e la Juve potrebbe invece essere Gaetano Castrovilli, centrocampista tutta qualità della Fiorentina, valutato tra 50 e 60 milioni di euro dal club del presidente Commisso.