A inizio 2021 era circolata la voce che Marcelo avrebbe potuto far gola alla Juventus una volta lasciato il Real Madrid. Il 33enne terzino brasiliano è rimasto quest'anno ma a fine stagione non arriverà il rinnovo di contratto. Marcelo lascerà dunque Madrid a parametro zero, ma secondo Lance si prospetta per lui un ritorno in patria, con la, club che nel 2006 l'aveva ceduto al Real, pronto a riabbracciarlo.Nel mentre la Juve si sta concentrando soprattutto sul centrocampo, con il forte interesse per Aurelien Tchouameni.