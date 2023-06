Non solo ilper Davide Frattesi. Stando a Sky Sport, nel pomeriggio di oggi Giovanniha incontrato anche l', in questo caso per parlare soprattutto di Filippo, il centrocampista classe 2001 reduce dalla stagione in prestito al Monza. Al centro dei discorsi anche "altre possibilità": come noto, infatti, laè sulle tracce anche di Fabiano, Guglielmoe Jacopo, tutti in forza alla squadra toscana.