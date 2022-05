Ieri sera Di Maria ha salutato i tifosi del Psg e chiuso la sua parentesi nel campionato francese. Ad attenderlo, adesso, la Juventus e la Serie A. Accordo vicino, ma non ancora definito, come racconta calciomercato.com:



"Ha vissuto una serata speciale per salutare il Psg. Da lunedì prenderà in mano di persona e definitivamente il suo futuro. Che salvo sorprese sarà a tinte bianconere. L'intesa a livello di ingaggio è stata raggiunta attorno ai 7,5 milioni netti più bonus, resta da definire la durata di un contratto tra l'accordo di un anno voluto dal Fideo magari con opzione per il secondo e la proposta biennale voluta dalla Juve. Ma sembra ormai solo questione di tempo, è lui nonostante i 34 anni a essere l'uomo giusto secondo Allegri per dare qualità e personalità alla manovra offensiva bianconera. E l'idea di effettuare alla Juve l'ultimo giro nell'Europa che conta, sembra ormai aver convinto Di Maria. Manca poco, manca sempre meno. Dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per impedire a questo matrimonio di farsi".