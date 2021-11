Prima del match dicontro il Porto (e poi pareggiato 1-1, un risultato che riduce le speranze di qualificazione agli ottavi) Paolo- direttore dell'area tecnica del Milan - ha parlato anche di calciomercato e nel dettaglio di alcuni rinnovi che tengono banco in casa rossonera: "Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità. Ma non è all'ordine del giorno: ora abbiamo due partite importanti". E quando Seedorf gli chiede se è una questione di soldi, Maldini risponde: "Non è questa la questione di Franck".