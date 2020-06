Il calciomercato è pronto a ripartire, dopo il periodo di stop a causa del coronavirus, ed è pronto a regalare grandi sorprese. In questi giorni, in casa Juve è scoppiato il caso Kumbulla, attuale difensore centrale del Verona, dopo che la Stampa aveva annunciato un accordo tra il difensore e i bianconeri. In realtà esiste ​una versione diversa della situazione per il centrale albanese: la Juventus si è mossa per Kumbulla e si è inserita in corsa con il Verona. Ma chi ha in pugno il giocatore è sempre e comunque. L’Inter.​è in pole position e ha intenzione di chiudere l’operazione con l’Hellas, con cui c’è una trattativa avanzata. La Juve potrebbe fiondarsi sul centrale solo nel caso in cui i nerazzurri rinunciassero all'affare.



CASA JUVE - Ma la Juventus quale reparto ha più necessita di puntellare? In difesa, con il ritorno di Chiellini e Demiral, sembra essere un settore blindato. A centrocampo sono molte le trattative che partirebbero però solo in casi di cessioni. Il vero settore dove la Juventus dovrà investire sul prossimo futuro è quello avanzato. Con Higuain pronto a lasciare Torino, i bianconeri dovranno trovare un attaccante di peso e prolifico. Sono molti i nomi che circolano in questo mercato (Werner, Havertz citandone due), ma sicuramente Kumbulla non è una necessità, adesso, per la Juventus del futuro.