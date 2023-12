Ai microfoni di TvPlay l'intermediario Micheleha parlato dell'interesse della Juventus per Charliecentrocampista dell'Arsenal. Le sue parole:- "E’ un po’ sul taccuino di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo. Non so se Rabiot resterà alla Juve: Patino è mancino come lui e Giuntoli vuole prendere i più forti talenti in giro per dare qualità e geometrie a centrocampo in cabina di regia. Per quanto riguarda il prezzo, i Gunners chiedono sui 30 milioni di euro, magari 20 di fisso e 10 di bonus. Ma la Juve ha delle pedine di scambio, primo fra tutti Moise Kean".