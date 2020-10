1









È stato uno dei migliori in campo in Juve-Verona, tanto da meritarsi le attenzioni dei bianconeri. Matteo Lovato è il nuovo difensore di spicco della squadra di Juric, che lo coccola e lo cresce, in attesa di un possibile nuovo affare alla Kumbulla. Non solo Juve, perché sul classe 2000 prelevato dal Padova per 1 solo milione di euro c’è anche il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è stato un primo contatto tra la dirigenza rossonera e quella degli scaligeri. Il valore del cartellino di Lovato si aggira intorno ai 15 milioni.