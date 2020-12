La Juventus vuole chiudere in fretta il caso Sami Khedira. Di recente anche il tedesco ha espresso la sua voglia di cambiare area, ma l’accordo sulla rescissione non è ancora stato raggiunto. Nel frattempo, l’ex Real Madrid si sta guardando attorno, con le sirene inglesi che si fanno sempre più insistenti. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, è l’Everton il club attualmente in pole position rispetto allo Stoccarda, con Carlo Ancelotti suo grande estimatore.