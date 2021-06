Cambia il valore di mercato dei giocatori che più hanno brillato in questa Serie A. E in top 10 si esaltano i giocatori di Milan e Inter, mentre non c'è nessun calciatore della Juventus, delusione della stagione, con tanti che hanno reso al di sotto delle aspettative. Juve che però potrebbe avere presto proprio uno dei protagonisti di questa classifica. E probabilmente, proprio quel Manuel Locatelli che oggi è l'obiettivo numero uno di mercato dei bianconeri: per il mediano del Sassuolo, un aumento di 19,5 milioni di euro.