Lorenzo De Santis, a TMW Radio, ha parlato a del mercato Juve: "Penso di sì, ci sono tanti indizi: italiano, giovane, forte, con margini di crescita... Credo sia molto in alto nella lista di gradimento di Allegri, sopra di lui solo Pogba anche se per questo mercato si parla di cifre non facili. Negli ultimi anni il centrocampo della Juventus ha perso tanti giocatori. Abbiamo visto che Arthur non è riuscito a esprimersi, per vari motivi, Ramsey si porta dietro problemi fisici e non solo che ne hanno condizionato il rendimento mentre Rabiot ha recuperato solo alla fine da una stagione complicata. Potrebbe bastare Locatelli se solo uno di questi tre tornasse ai livelli passati".