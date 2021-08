La priorità della Juventus a centrocampo è Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni i dirigenti si incontreranno di nuovo con il Sassuolo per provare ad avvicinarsi alla richiesta neroverde. Il giocatore vuole solo i bianconeri, ma contemporaneamente rimane aperta la pista Pjanic. Secondo Sky ne arriverà solo uno dei due, ma dalla Francia spunta la nuova idea, centrocampista classe 2000 del Monaco per il quale al momento non c'è nessuna trattativa.