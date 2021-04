Manuelsarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato estiva, soprattutto in casa. Il centrocampista del Sassuolo è intervenuto in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport e tra le altre cose ha parlato anche del suo futuro: "Pronto per una grande? Sì, sono cresciuto e sono pronto. Estero? Perché no. Giocare all’estero per me è un’opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi piace parlare troppo di mercato anche perché di questo si occupano i miei agenti e i dirigenti del Sassuolo. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserverà il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme".