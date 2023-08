La Juve tra i profili che segue con attenzione ha individuato Tommaso Baldanzi, giovane trequartista dell'Empoli. Un obiettivo non tanto per l'immediato ma piuttosto per la prossima estate. Sul giocatore però c'è anche la Fiorentina, che secondo Sportiitalia, insisterà in questo finale di mercato per provare a regalare ad Italiano un nuovo rinforzo.