La Juve continua a pensare alle cessioni. Sono diversi i giocatori che sono pronti a lasciare i bianconeri, per giocare di più e rilanciare così la loro carriera. Tra questi c'è Douglas Costa, reduce da un'annata molto difficile, nella quale ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, che lo hanno tenuto fuori per diverse partite. Il brasiliano è nella lista dei cedibili e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è seguito con attenzione dal Manchester United, che presto potrebbe presentare un'offerta alla Juve. E nei discorsi, in caso di scambi, potrebbe rientrare anche un certo Paul Pogba...