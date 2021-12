La Juventus continua a cullare il sogno di mercato di riportare un giorno a Torino Paul Pogba, tuttavia si tratta di una prospettiva solo ipotetica, dato che il centrocampista francese assistito da Mino Raiola è sì in uscita dal Manchester United a fine stagione, ma i costi per potersi permettere il suo ingaggio sono davvero troppi per una società in un momento non roseo come la Juve attuale. Nel mentre, il Sun riferisce che lo United avrebbe già individuato sul mercato il sostituto di Pogba: