Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax, potrebbe lasciare Amsterdam nella prossima sessione di mercato. Il giocatore, esploso nella cavalcata di Champions quasi trionfale del 2019, infatti è corteggiato da mezza Europa. Tra queste squadre, c'è anche la Juventus, visti gli ottimi rapporti tra i bianconeri ed il suo agente Mino Raiola. Però, secondo quanto riporta il Daily Star, su Van de Beek è piombato prepotentemente il Manchester United. I Red Devils avrebbero infatti mollato la pista che porta a Kai Havertz del Bayer Leverkusen per fare all in sul talento olandese.