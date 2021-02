Man of the match della finale della scorsa edizione di Champions League, Kingsley Coman continua ad essere attenzionato dai maggiori club europei. L’esterno offensivo del Bayern Monaco ex Juventus è entrato nel mirino del Manchester United e, stando a quanto riporta la Bild, i Red Devils vorrebbero far partire l’assalto nella prossima estate. Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una ricca offerta per il francese, in scadenza con i tedeschi nel 2023.