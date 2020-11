Juventus e Barcellona potrebbero tornare a parlare di affari nella prossima sessione di mercato. Lo scambio Arthur-Pjanic testimonia la bontà del rapporto tra le parti, e per questo potrebbero mettere sul piatto altri giocatori di reciproco interesse, in entrata e in uscita. Proprio come Dembélé, che i bianconeri evitarono la scorsa estate a causa del suo elevato ingaggio (9 milioni di euro). Come riporta il Daily Mail, anche il Manchester United è interessato all’esterno francese, tanto da pensare ad un vero e proprio assalto nella prossima sessione di trattative.