In Spagna rimbalza la voce che Jorge Mendes sia in contatto con la Juventus per il passaggio in bianconero di James Rodriguez, trequartista del Real Madrid che piace anche al Manchester United. Ed è proprio su questa seconda pista che la stampa britannica sta insistendo. Il colombiano, in passato vicino al Napoli, non resterà in Blancos la prossima stagione, e secondo quanto riporta il Sun, l’agente portoghese si sarebbe messo al lavoro con la dirigenza dei Red Devils per trattare il negoziato. Il suo destino è lontano dalla Spagna, pende tra Italia ed Inghilterra.