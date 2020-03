La Juventus non smette di sognare il grande ritorno di Paul Pogba, ma il Manchester United non è certo intenzionato a fare sconti sul proprio campione, sebbene sia ridotto ai margini dall'infortunio alla caviglia e dai rapporti tesi con il club. Così, secondo quanto riporta il Sun, la cifra che i Red Devils chiedono per Pogba si aggira intorno ai 110 milioni di euro, quanto necessario per gli inglesi per non fare una minusvalenza. Infatti, Pogba venne acquistato proprio dalla Juventus per la stessa cifra.