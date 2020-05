2









Secondo quanto riportato da Tuttosport il Manchester United ha chiesto informazioni alla Juventus per Merih Demiral e Douglas Costa. Proprio sul brasiliano, questi sembrano essere i due mesi decisivi: Douglas è tornato in ottima forma, ma i dubbi bianconeri sulla tenuta fisica resistono e hanno portato a determinate valutazioni. Ci sta, sarebbe assurdo il contrario. Allo stesso modo va valutato il rientro in rosa del difensore turco: sta trascorrendo gli ultimi giorni tra J Medical e Continassa. E non vede l'ora di tornare a fare sul serio, in campo.