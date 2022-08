L'umiliante sconfitta per 4-0 rimediata ieri contro il Brandtford ha scosso l'intero ambiente del Manchester United, costretto ad intervenire sul mercato da qui alla chiusura dello stesso. Una delle trattative che i Red Devils sperano di portare a termine è quella legata al centrocampista della Juve, Adrien Rabiot. Dopo aver già messo le basi per il trasferimento infatti, ora il club inglese ha fretta di chiudere e stando a quanto riportato da Sky in questi istanti, sono previsti nuovi contatti già nella giornata di domani, dove potremmo capire ulteriormente come si evolverà l'operazione.