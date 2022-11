Non si spengono le voci di mercato circa l'interesse della Juve per il talento ucraino Mudryk. Il giocatore infatti lascerà quasi sicuramente lo Shakhtar al termine di questa stagione, ma il reale problema è capire dove finirà a giocare. Già, perchè su di lui ci sono le big di mezza Europa con l'Arsenal che sembra essere in pole position. L'altro ostacolo è rappresentato dall'elevata richiesta da parte del club ucraino che, in queste ultime ore è continuata a salire fino ad arrivare ad una cifra che si aggira tra i 50 e i 60 milioni.