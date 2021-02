Houssem Aouar rimane sempre un centrocampista molto apprezzato dalla Juventus, che per lui ci riproverà in estate. Da Pogba a Locatelli, il club bianconero segue molti profili, con l'idea chiara di investire nel settore. Anche se un tentativo era già stato fatto.



Come scrive calciomercato.com, infatti, a fine settembre scorso, la Juventus aveva proposto un triplo scambio al Lione: in cambio di Aouar in bianconero, erano stati offerti Bernardeschi e De Sciglio più un conguaglio economico. Il presidente Aulas ha rifiutato, niente da fare. La priorità di Pirlo è stata puntare su Chiesa, un acquisto certamente azzeccato fin qui. Ma Aouar rimane gradito, i contatti con i suoi agenti ci sono stati anche a gennaio. Di certo, la corsa sarà molto lunga con tanti club internazionali interessati. La Juve è tra questi.