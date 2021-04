Aaron Ramsey è sul mercato. Il centrocampista gallese, fermato regolarmente da una lunga serie di infortuni, non ha mai lasciato il segno dal quando è arrivato alla Juventus nell’estate del 2019. Per questo il club vorrebbe fare cassa dalla sua cessione, con l’Inghilterra interessata. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, il Liverpool sarebbe interessato all’acquisto dell’ex Arsenal per 15 milioni di euro, ovvero la richiesta della Vecchia Signora. Così facendo, la Juve si libererebbe del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro l’anno.