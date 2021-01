Il mercato dei parametri zero si sta facendo più goloso che mai, anche se le cifre da destinare per gli ingaggi rischiano di essere fuori portata per i tempi che corrono. Ma comunque rimane un settore di grande attrattività, colmo di giocatori del calibro di David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e pronto ad avventurarsi altrove. La Juventus resta attiva su questa pista nonostante le richieste di stipendio siano altissimi, come il Real Madrid. Intanto, stando a quanto riporta l’Indipendent, il Liverpool si sarebbe ritirato dalla corsa per il difensore austriaco.