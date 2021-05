Quella che sta volgendo al termine si tratta di una stagione ampiamente negativa per il Liverpool, attualmente al 7° posto in classifica e fuori dalle competizioni europee. Per questo nell’estate che verrà potrebbe prendere piede una rivoluzione nell’organico dei Reds, con un occhio alla Juventus. Come riporta Don Balon, la squadra di Klopp avrebbe messo nel mirino Adrien Rabiot, che la Juve vorrebbe cedere per circa 20 milioni di euro liberandosi del suo pesante ingaggio di 7 milioni di euro.