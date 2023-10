Si avvicina il mercato di gennaio e la Juventus proverà a muoversi per rinforzare la rosa. In particolare, scrive la Gazzetta dello Sport, l’idea dei dirigenti juventini, alla luce delle prime giornate e del caso doping di Paul Pogba, è quella di regalare ad Allegri un paio di rinforzi. Uno in mezzo al campo e uno sulla trequarti.