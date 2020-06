Il riscatto di Mauro Icardi da parte del Psg, poteva far pensare a una possibile trattativa tra i francesi e la Juventus per l'attaccante argentino. La Juve lo segue da tempo e tra i due club c'è un ottimo rapporto; sarebbe stato più complicato mettere in piedi l'operazione con l'Inter dove Marotta non si è lasciato benissimo con i bianconeri e in particolare con Paratici. Anche in Francia, però, il ds Leonardo alza un muro davanti a Icardi: "L'abbiamo preso perché il diritto di riscatto scadenza a fine maggio - ha detto al Journal du Dimanche - Poteva non essere il momento giusto, ma è stata un'operazione buona perché Mauro ha 27 anni ed è un grande centravanti. E sul mercato non ce ne sono tanti come lui".