Rafael Leao si vuole prendere il Milan. L’impatto in rossonero non è stato facilissimo, complice un’annata per metà storta e revitalizzata con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante portoghese si è comunque ritagliato il suo spazio, determinato a diventare protagonista l’anno prossimo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, il Real Madrid starebbe valutando uno scambio tra Leao e Luka Jovic, reduce da una stagione deludente. L’ex Lille è stato accostato anche alla Juventus.