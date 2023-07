La Juve ha trovato l’accordo per il rinnovo di Arthur Melo fino al 2026. Un passaggio fondamentale per chiudere la trattativa con la Fiorentina, che lo ha chiesto e che ora è vicina a chiudere il colpo. Il centrocampista brasiliano, infatti, si trasferirà alla corte di Italiano in prestito oneroso da circa 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. Da definire qualche dettaglio sul pagamento dell'ingaggio.